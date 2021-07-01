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«Унион» арендовал Баумгартля у «ПСВ»

13:00
Тимо Баумгартль. Фото ФК «Унион»
Тимо Баумгартль. Фото ФК «Унион»
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Защитник «ПСВ» Тимо Баумгартль продолжит карьеру в берлинском «Унионе», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 25-летним немцем рассчитано до конца сезона-2021/22.

В сезоне-2020/21 Баумгартль провел 14 матчей за ПСВ и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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