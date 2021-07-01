«Унион» арендовал Баумгартля у «ПСВ»

Защитник «ПСВ» Тимо Баумгартль продолжит карьеру в берлинском «Унионе», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 25-летним немцем рассчитано до конца сезона-2021/22.

В сезоне-2020/21 Баумгартль провел 14 матчей за ПСВ и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.