«Унион» арендовал Баумгартля у «ПСВ»
13:00
Защитник «ПСВ» Тимо Баумгартль продолжит карьеру в берлинском «Унионе», сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 25-летним немцем рассчитано до конца сезона-2021/22.
В сезоне-2020/21 Баумгартль провел 14 матчей за ПСВ и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
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