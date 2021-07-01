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«Манчестер Сити» получит 13 миллионов евро за переход Санчо в «МЮ»

06:56
Джейдон Санчо. Фото AFP
Джейдон Санчо. Фото AFP
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клубы уже подготовили документы о трансфере 21-летнего англичанина, которые будут подписаны в ближайшее время. При этом «Манчестер Сити», воспитанником которого является Санчо, получит от сделки около 13 млн евро.

В минувшем сезоне Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», забил 16 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 млн евро.

Санчо принял участие только в одном матче сборной Англии на Евро-2020 — против Чехии (1:0), где провел семь минут на поле и не отметился результативными действиями.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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