«Манчестер Сити» получит 13 миллионов евро за переход Санчо в «МЮ»
06:56
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, клубы уже подготовили документы о трансфере 21-летнего англичанина, которые будут подписаны в ближайшее время. При этом «Манчестер Сити», воспитанником которого является Санчо, получит от сделки около 13 млн евро.
В минувшем сезоне Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», забил 16 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 млн евро.
Санчо принял участие только в одном матче сборной Англии на Евро-2020 — против Чехии (1:0), где провел семь минут на поле и не отметился результативными действиями.
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