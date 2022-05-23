«Боруссия» подписала полузащитника Озджана из «Кельна»

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании полузащитника Салиха Озджан.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан до лета 2026 года.

24-летний футболист с 2020 года выступал за «Кельн». В сезоне-2021/22 Озджан сыграл за команду 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Кельн» — мой родной клуб, которому я обязан многим. Я бы покинул свой город только ради очень немногих клубов. Энергия «Боруссии», которую можно буквально почувствовать, плюс возможность регулярно играть в Лиге чемпионов, в конечном счете привели меня к решению. Я очень амбициозен и готов вложить в команду все силы» , — приводит слова Озджана пресс-служба «Боруссии».