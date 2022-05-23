Терзич назначен новым главным тренером дортмундской «Боруссии»

Новым главным тренером дортмундской «Боруссии» стал немецкий специалист Эдин Терзич, сообщает сайт клуба.

39-летний немец работал в «Боруссии» ассистентом тренера Люсьена Фавра с 2018 года, а зимой 2020 года возглавил команду после его отставки. Под его руководством Терзича дортмундцы выиграли Кубок Германии.

20 мая «Боруссия» отправила в отставку с поста главного тренера Марко Розе, который возглавлял клуб с 1 июля 2021 гола.

Перед стартом сезона-2021/22 Терзич был назначен техническим директором клуба, но изначально планировалось, что он войдет в тренерский штаб Розе.