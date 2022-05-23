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Сегодня, 12:00

Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией»

Виктория Кравченко
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Мануэль Нойер.
Фото Reuters

«Бавария» на официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В составе команды 36-летний футболист играет с 2011 года. С 2017-го он является капитаном команды.

В сезоне-2021/22 голкипер сыграл 38 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, пропустил 36 голов и 14 поединков отыграл на ноль. В составе команды он выиграл десять чемпионатов Германии, пять Кубков Германии и шесть раз Суперкубок Германии. Также Нойер дважды выигрывал Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 24 5 5 97-37 77
2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.08 21:30
Боруссия М – Бавария
 1 : 1
14.08 16:30
Арминия – Фрайбург
 0 : 0
14.08 16:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 0 : 4
14.08 16:30
Вольфсбург – Бохум
 1 : 0
14.08 16:30
Унион Б – Байер
 1 : 1
14.08 16:30
Штутгарт – Гр. Фюрт
 5 : 1
14.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 5 : 2
15.08 16:30
Майнц – РБ Лейпциг
 1 : 0
15.08 18:30
Кельн – Герта
 3 : 1
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
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