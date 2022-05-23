Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией»

«Бавария» на официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В составе команды 36-летний футболист играет с 2011 года. С 2017-го он является капитаном команды.

В сезоне-2021/22 голкипер сыграл 38 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, пропустил 36 голов и 14 поединков отыграл на ноль. В составе команды он выиграл десять чемпионатов Германии, пять Кубков Германии и шесть раз Суперкубок Германии. Также Нойер дважды выигрывал Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.