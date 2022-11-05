Гол Тюрама принес «Боруссии» победу над «Штутгартом»

Менхенгладбахская «Боруссия» переиграла «Штутгарт» в матче 13-го тура чемпионата Германии — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк».

Полузащитник Йонас Хофманн на 4-й минуте вывел хозяев вперед. Затем французский нападающий Маркус Тюрам, сын легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, удвоил преимущество «Боруссии». В конце первой половины Тиаго Томас отыграл один мяч.

На 93-й минуте Патрик Херрманн вышел на замену и спустя минуту забил третий мяч в ворота гостей.

«Боруссия» поднялась на 7-е место в турнирной таблице бундеслиги — 19 очков. «Штутгарт» идет 15-м — 11 очков.