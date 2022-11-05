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Гол Тюрама принес «Боруссии» победу над «Штутгартом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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4 ноября. «Боруссия М» — «Штутгарт» — 3:1.
Фото Global Look Press

Менхенгладбахская «Боруссия» переиграла «Штутгарт» в матче 13-го тура чемпионата Германии — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк».

Полузащитник Йонас Хофманн на 4-й минуте вывел хозяев вперед. Затем французский нападающий Маркус Тюрам, сын легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, удвоил преимущество «Боруссии». В конце первой половины Тиаго Томас отыграл один мяч.

На 93-й минуте Патрик Херрманн вышел на замену и спустя минуту забил третий мяч в ворота гостей.

«Боруссия» поднялась на 7-е место в турнирной таблице бундеслиги — 19 очков. «Штутгарт» идет 15-м — 11 очков.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
04 нояб, 22:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
3:1
Штутгарт

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Штутгарт
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Унион Б 12 8 2 2 21-9 26
2
 Бавария 12 7 4 1 38-10 25
3
 Фрайбург 12 7 3 2 18-13 24
4
 Боруссия Д 12 7 1 4 20-15 22
5
 Айнтрахт Ф 12 6 2 4 25-20 20
6
 Боруссия М 13 5 4 4 23-20 19
7
 РБ Лейпциг 12 5 4 3 22-18 19
8
 Хоффенхайм 12 5 3 4 18-13 18
9
 Майнц 12 5 3 4 18-19 18
10
 Вердер 12 5 3 4 21-18 18
11
 Кельн 12 4 5 3 20-23 17
12
 Вольфсбург 12 3 5 4 17-19 14
13
 Аугсбург 12 4 2 6 15-21 14
14
 Штутгарт 13 2 5 6 16-24 11
15
 Герта 12 2 5 5 14-17 11
16
 Байер 12 2 3 7 16-25 9
17
 Бохум 12 2 1 9 11-32 7
18
 Шальке 12 1 3 8 11-28 6
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.11 22:30
Боруссия М – Штутгарт
 3 : 1
5.11 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
5.11 17:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
5.11 17:30
Герта – Бавария
 - : -
5.11 17:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 - : -
5.11 17:30
Майнц – Вольфсбург
 - : -
5.11 20:30
Вердер – Шальке
 - : -
6.11 17:30
Байер – Унион Б
 - : -
6.11 19:30
Фрайбург – Кельн
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 9
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 9
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 9
П
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 5
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 11 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 9 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 10 1 2
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