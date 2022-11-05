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Сегодня, 10:36

«Айнтрахт» подпишет 19-летнего американского полузащитника Ааронсона

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Айнтрахт» подпишет полузащитника «Филадельфии» Пакстена Ааронсона, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Немецкий клуб заплатит за 19-летнего американца около 4 миллионов евро без учетов бонусов. Футболист подпишет контракт с командой из Франкфурта контракт на 5 лет.

В нынешнем розыгрыше американской лиги МЛС Ааронсон принял участие в 23 матчах «Филадельфии», провел на поле в сумме 413 минут и забил 1 гол. Также на его счету 5 мячей и 4 голевых передачи в 10 играх за молодежную команду «Филадельфии».

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 Фрайбург 12 7 3 2 18-13 24
4
 Боруссия Д 12 7 1 4 20-15 22
5
 Айнтрахт Ф 12 6 2 4 25-20 20
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 Боруссия М 13 5 4 4 23-20 19
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 Аугсбург 12 4 2 6 15-21 14
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 Байер 12 2 3 7 16-25 9
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 Бохум 12 2 1 9 11-32 7
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 Шальке 12 1 3 8 11-28 6
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4.11 22:30
Боруссия М – Штутгарт
 3 : 1
5.11 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
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Боруссия Д – Бохум
 - : -
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 - : -
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Хоффенхайм – РБ Лейпциг
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5.11 17:30
Майнц – Вольфсбург
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 9
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 9
Маркус Тюрам

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Боруссия М

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П
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Боруссия М

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Рандаль Коло Муани

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Марко Фридль

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