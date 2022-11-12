Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла дортмундскую

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 15-го тура чемпионата Германии — 4:2. Дортмундцы потерпели второе поражение подряд перед паузой на чемпионат мира-2022.

На 4-й минуте Йонас Хофманн вывел хозяев вперед. Благодаря голу Юлиана Брандта гостям удалось быстро отыграться. Однако затем Ромен Бенсебаини и Маркус Тюрам забили в составе менхенгладбахцев. Перед перерывом Нико Шлоттербек сократил отставание. Во второй половине встречи единственный гол забил 21-летний Куадио Коне.

Менхенгадбахская команда поднялась на 7-е место в турнирной таблице, а дортмундцы остались на 6-й строчке.