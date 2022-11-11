Голкипер Ульрайх продлил контракт с «Баварией» до 2024 года

Голкипер Свен Ульрайх продлил контракт с «Баварией». Новое соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает сайт клуба.

34-летний голкипер выступает за клуб из Мюнхена с 2015 года.

Сезон-2020/21 он провел в составе «Гамбурга» на правах аренды.

В этом сезоне Ульрайх сыграл за «Баварию» 8 матчей во всех турнирах и пропустил 6 мячей.