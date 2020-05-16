«Боруссия» из Менхенладбаха победила «Айнтрахт» и вышла на третье место

«Боруссия» из Менхенгладбаха выиграла у «Айнтрахта» в матче 26-го тура чемпионата Германии — 3:1. Гладбахцы вышли на третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 3 очка, от дортмундской «Боруссии» — 2. Мюнхенцы имеют игру в запасе.

Сегодня состоялись шесть игр чемпионата Германии. Это первые матчи бундеслиги, прерванной на 2 месяца из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

26-й тур

«Айнтрахт» Ф — «Боруссия» М — 1:3 (0:2)

Голы: Плеа, 1 (0:1). Тюрам, 7 (0:2). Бенсебаини, 73 — с пенальти (0:3). Андре Силва, 81 (1:3).

«Айнтрахт»: Трапп, Абраам (Хасебе, 74), Хинтереггер, Туре, Н`Дика (Кор, 83), Ильзанкер (Чэндлер, 74), Роде, Костич, Соу (Андре Силва, 46), Камада (Гачинович, 78), Дост.

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 78), Лайнер, Штробль, Хофманн, Нойхаус (Янчке, 90), Плеа (Бенеш, 90), Эмболо (Штиндль, 78), Тюрам (Херрманн, 66).

Предупреждения: Эльведи, 9. Костич, 24. Н`Дика, 36. Андре Силва, 59. Ильзанкер, 70. Кор, 89.

Судья: Цвайер.

16 мая. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».