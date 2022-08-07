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Сегодня, 18:13

«Боруссия» из Дортмунда подпишет нападающего «Кельна» Модеста на замену заболевшему Аллеру

Иван Шитик
Корреспондент
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«Боруссия» из Дортмунда подпишет нападающего «Кельна» Антони Модеста, сообщает журналист Санти Ауна.

Ожидается, что он станет заменой Себастьяну Аллеру, у которого диагностирована злокачественная опухоль яичка, из-за чего он выбыл из строя на неопределенный срок.

Сумма трансфера 34-летнего Модеста должна составить порядка 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард забил 23 гола и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за «Кельн» во всех турнирах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Крылья Советов 0
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18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

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И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
2
 Фрайбург 1 1 0 0 4-0 3
3
 Майнц 1 1 0 0 2-1 3
4
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
5
 Боруссия М 1 1 0 0 3-1 3
6
 Унион Б 1 1 0 0 3-1 3
7
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
8
 РБ Лейпциг 1 0 1 0 1-1 1
9
 Штутгарт 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вольфсбург 1 0 1 0 2-2 1
11
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
13
 Герта 1 0 0 1 1-3 0
14
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-3 0
15
 Аугсбург 1 0 0 1 0-4 0
16
 Байер 1 0 0 1 0-1 0
17
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 1-6 0
18
 Бохум 1 0 0 1 1-2 0
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34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 1 : 6
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 0 : 4
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 3 : 1
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 1 : 2
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 3 : 1
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 2 : 2
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 1 : 0
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 1 : 1
7.08 18:30
Кельн – Шальке
 - : -
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Карим Онисиво

Майнц

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Бавария

 2
Алассан Плеа

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Боруссия М

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