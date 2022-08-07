«Боруссия» из Дортмунда подпишет нападающего «Кельна» Модеста на замену заболевшему Аллеру

«Боруссия» из Дортмунда подпишет нападающего «Кельна» Антони Модеста, сообщает журналист Санти Ауна.

Ожидается, что он станет заменой Себастьяну Аллеру, у которого диагностирована злокачественная опухоль яичка, из-за чего он выбыл из строя на неопределенный срок.

Сумма трансфера 34-летнего Модеста должна составить порядка 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард забил 23 гола и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за «Кельн» во всех турнирах.