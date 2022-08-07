Полузащитника «Боруссии» Шульца обвиняют в домашнем насилии

Полузащитника дортмундской «Боруссии» Нико Шульца обвиняют в домашнем насилии, сообщает Bild.

По информации источника, бывшая девушка 29-летнего немецкого защитника заявила, что менее чем за две недели до рождения их дочери Шульц ударил ее в живот ногой в конце августа 2020 года. Предварительно футболист держал ее сзади, а потом повалил на землю. Затем последовали удари в область живота.

В качестве доказательств девушка предоставила скриншоты сообщений и электронных писем в социальных сетях, в которых Шульц признает свои действия и приносит извинения за свое поведение.