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«Боруссия» готова продать Маркуса Тюрама за 25 миллионов евро

15:51
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«Боруссия» из Менхегладбаха готова продать нападающего Маркуса Тюрама этим летом. Однако клуб хочет получить за 23-летнего француза не менее 25 миллионов евро, сообщает L'Equipe.

Основным претендентом на футболиста называется английский «Тоттенхэм». Также в борьбу за «Тюрама» включились итальянские «Рома» и «Наполи».

В минувшем сезоне сын знаменитого защитника Лилиана Тюрама провел 29 матчей в бундеслиге, забив 8 голов.

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Иван Шитик все материалы автора

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