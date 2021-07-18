«Боруссия» готова продать Маркуса Тюрама за 25 миллионов евро
15:51
«Боруссия» из Менхегладбаха готова продать нападающего Маркуса Тюрама этим летом. Однако клуб хочет получить за 23-летнего француза не менее 25 миллионов евро, сообщает L'Equipe.
Основным претендентом на футболиста называется английский «Тоттенхэм». Также в борьбу за «Тюрама» включились итальянские «Рома» и «Наполи».
В минувшем сезоне сын знаменитого защитника Лилиана Тюрама провел 29 матчей в бундеслиге, забив 8 голов.
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