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«Бавария» готова продать Толиссо за 20 миллионов евро

16:44
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«Бавария» готова расстаться с полузащитником Корантеном Толиссо этим летом. Мюнхенцы готовы продать 26-летнего француза за 20 миллионов евро, информирует Bild.

«Ювентус» и «Наполи» заинтересованы в Толиссо, но считают запрашиваемую цену слишком высокой.

При этом Толиссо может уйти бесплатно уже в следующем году, и «Бавария» не хочет допустить такого исхода.

В прошлом сезоне хавбек провел 16 матчей в бундеслиге и забил 1 гол. Он был в составе сборной Франции на Евро-2020.

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Иван Шитик все материалы автора

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