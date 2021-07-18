«Бавария» готова продать Толиссо за 20 миллионов евро

«Бавария» готова расстаться с полузащитником Корантеном Толиссо этим летом. Мюнхенцы готовы продать 26-летнего француза за 20 миллионов евро, информирует Bild.

«Ювентус» и «Наполи» заинтересованы в Толиссо, но считают запрашиваемую цену слишком высокой.

При этом Толиссо может уйти бесплатно уже в следующем году, и «Бавария» не хочет допустить такого исхода.

В прошлом сезоне хавбек провел 16 матчей в бундеслиге и забил 1 гол. Он был в составе сборной Франции на Евро-2020.