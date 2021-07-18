Упамекано прокомментировал первый матч за «Баварию»

Защитник «Баварии» Дайот Упамекано поделился впечатлениями от первого матча за клуб против «Кельна» (2:3).

«У меня были очень хорошие чувства от моей новой командой, и я счастлив, что сыграл свою первую игру. Мы много говорили, я чувствовал себя хорошо. Результат нехороший. Мы хотим добиться большего в следующей игре», — приводит слова Упамекано официальный сайт клуба.

Упамекано перешел в «Баварию» из «Лейпцига» этим летом. В минувшем сезоне на счету 22-летнего француза 41 матч во всех турнирах, в которых он забил гол и сделал результативную передачу.