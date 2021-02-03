«Вердер» вышел в четвертьфинал Кубка Германии

«Вердер» стал очередным участником 1/4 финала Кубка Германии.

В игре 1/8 финала клуб из Бремена обыграл «Гройтер Фюрт» (2:0).

Ранее 2 февраля в четвертьфинал пробились представитель четвертого дивизиона «Рот-Вайсс» из Эссена, одолевший «Байер» (2:1), и клуб из второй бундеслиги «Хольштайн», который переиграл в серии пенальти «Дармштадт» (1:1, пенальти 7:6).

Кубок Германии

1/8 финала

«Вердер» — «Гройтер Фюрт» — 2:0 (1:0)

Голы: Мевальд, 12 (1:0). Агу, 73 (2:0).

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон (Агу, 70), Фридль, Эггештайн, Мевальд (Груев, 90+2), Шмид (Мбом, 89), Рашица (Осако, 70), Саджент (Динкчи, 90+2).

Предупреждения: Мойсандер, 87. Гебре Селассие, 90+4.

Судья: Винкманн.

2 февраля. Бремен. Стадион «Везерштадион».