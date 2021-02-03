Дортмундская «Боруссия» едва не упустила победу в игре с клубом второй бундеслиги

«Боруссия» из Дортмунда обыграла «Падерборн» в матче 1/8 финала Кубка Германии — 3:2. Дортмундцы уже к 16-й минуте повели 2:0, но команда из второй бундеслиги сперва забила ответный гол, а на восьмой добавленной минуте реализовала пенальти и перевела встречу в дополнительное время.

На 95-й минуте Эрлин Холанн провел победный мяч, причем на пятой добавленной ко второму тайму минуте при счете 2:1 его гол был отменен решением ВАР.

Ранее в четвертьфинал пробились «Рот-Вайсс» из Эссена, «Хольштайн» и «Вердер».

Кубок Германии

1/8 финала

«Боруссия» Д — «Падерборн» — 3:2 д.в. (2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Эмре Джан, 6 (1:0). Санчо, 16 (2:0). Юстван, 79 (2:1). Овусу, 90+7 — с пенальти (2:2). Холанн, 95 (3:2).

«Боруссия»: Хитц, Пищек, Шульц (Рафаэл Геррейру, 91), Аканджи, Морей (Пасслак, 46), Дилэйни, Эмре Джан, Брандт (Рейна, 65), Санчо (Ройс, 117), Беллингем (Дахуд, 74), Холанн.

Предупреждения: Дилэйни, 77. Дахуд, 120+2.

Судья: Штилер.

2 февраля. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».