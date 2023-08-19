«Боруссия» из Менхнгладбаха на последних секундах вырвала ничью с «Аугсбургом» в матче с 8 голами
«Аугсбург» на своем поле сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче 1-го тура бундеслиги — 4:4.
За хозяев голами отметились Эльвиса Реджбечая (29-я), Максимилиана Бауэра (41-я), Свена Михеля (пенальти, 45-я) и Рубена Варгаса (76-я). За гладбацхев дублем отличился Томаш Чванчара (27-я и 90+7-я). Кроме того, отличились Ко Итакура (13-я) Натан Н`Гуму (37-я).
В параллельном матче 1-го тура бундеслиги «Фрайбург» в гостях переиграл «Хоффенхайм» — 2:1. Победу «Фрайбургу» принесли автогол Аттилы Салаи и точный удар Роланда Шаллаи. Единственный гол «Хоффенхайма» забил Озан Кабак.
В еще одной встрече «Штутгарт» дома разгромил «Бохум» (5:0) благодаря дублям Серу Гирасси и Силаса. Еще один гол на свой счет записал Дан-Аксель Загаду.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Штутгарт
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
6
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
7
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
8
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|РБ Лейпциг
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
16
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
17
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|0 : 4
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|4 : 4
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|3 : 2
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|1 : 2
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|5 : 0
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|2 : 0
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|Г
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|2
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|2
|
|
Силас Катомпа Мвумпа
Штутгарт
|2
|П
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|2
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|2
|
|
Паскаль Штенцель
Штутгарт
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кристофер Антви-Аджей
Бохум
|1
|0
|1
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|1
|0
|1
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|1
|0
|1