«Боруссия» из Менхнгладбаха на последних секундах вырвала ничью с «Аугсбургом» в матче с 8 голами

«Аугсбург» на своем поле сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче 1-го тура бундеслиги — 4:4.

За хозяев голами отметились Эльвиса Реджбечая (29-я), Максимилиана Бауэра (41-я), Свена Михеля (пенальти, 45-я) и Рубена Варгаса (76-я). За гладбацхев дублем отличился Томаш Чванчара (27-я и 90+7-я). Кроме того, отличились Ко Итакура (13-я) Натан Н`Гуму (37-я).

В параллельном матче 1-го тура бундеслиги «Фрайбург» в гостях переиграл «Хоффенхайм» — 2:1. Победу «Фрайбургу» принесли автогол Аттилы Салаи и точный удар Роланда Шаллаи. Единственный гол «Хоффенхайма» забил Озан Кабак.

В еще одной встрече «Штутгарт» дома разгромил «Бохум» (5:0) благодаря дублям Серу Гирасси и Силаса. Еще один гол на свой счет записал Дан-Аксель Загаду.