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Сегодня, 18:31

«Боруссия» из Менхнгладбаха на последних секундах вырвала ничью с «Аугсбургом» в матче с 8 голами

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Аугсбург — Боруссия М.
Фото AFP

«Аугсбург» на своем поле сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче 1-го тура бундеслиги — 4:4.

За хозяев голами отметились Эльвиса Реджбечая (29-я), Максимилиана Бауэра (41-я), Свена Михеля (пенальти, 45-я) и Рубена Варгаса (76-я). За гладбацхев дублем отличился Томаш Чванчара (27-я и 90+7-я). Кроме того, отличились Ко Итакура (13-я) Натан Н`Гуму (37-я).

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
19 авг, 16:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
4:4
Боруссия М

В параллельном матче 1-го тура бундеслиги «Фрайбург» в гостях переиграл «Хоффенхайм» — 2:1. Победу «Фрайбургу» принесли автогол Аттилы Салаи и точный удар Роланда Шаллаи. Единственный гол «Хоффенхайма» забил Озан Кабак.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
19 авг, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:2
Фрайбург

В еще одной встрече «Штутгарт» дома разгромил «Бохум» (5:0) благодаря дублям Серу Гирасси и Силаса. Еще один гол на свой счет записал Дан-Аксель Загаду.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
19 авг, 16:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
5:0
Бохум

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
ФК Штутгарт
1
1
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«Лейпциг» проиграл «Байеру» в первом туре бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 4-0 3
2
 Фрайбург 1 1 0 0 2-1 3
3
 Вольфсбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
5
 Штутгарт 1 1 0 0 5-0 3
6
 Боруссия М 1 0 1 0 4-4 1
7
 Аугсбург 1 0 1 0 4-4 1
8
 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
13
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
14
 РБ Лейпциг 1 0 0 1 2-3 0
15
 Вердер 1 0 0 1 0-4 0
16
 Бохум 1 0 0 1 0-5 0
17
 Хайденхайм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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34 тур
18.08 21:30
Вердер – Бавария
 0 : 4
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 4 : 4
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 3 : 2
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 1 : 2
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 5 : 0
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 2 : 0
19.08 19:30
Боруссия Д – Кельн
 - : -
20.08 16:30
Унион Б – Майнц
 - : -
20.08 18:30
Айнтрахт Ф – Дармштадт
 - : -
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Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 2
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 2
Силас Катомпа Мвумпа

Силас Катомпа Мвумпа

Штутгарт

 2
П
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 2
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 2
Паскаль Штенцель

Паскаль Штенцель

Штутгарт

 2
И К Ж
Кристофер Антви-Аджей

Кристофер Антви-Аджей

Бохум

 1 0 1
Виктор Бонифасе

Виктор Бонифасе

Байер

 1 0 1
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 1 0 1
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