Люка Эрнандес отправится в тюрьму 28 октября, если суд не рассмотрит его апелляцию

Защитнику «Баварии» и сборной Франции Люке Эрнандесу грозит лишение свободы, если испанский суд не рассмотрит его апелляцию до 28 октября, сообщает AFP.

В 2017 году, выступая за «Атлетико», Эрнандесс был обвинен в нападении на свою подругу Амелию де ла Оса Лоренте. Уже после выдачи судебного запрета на приближение к подруге, пара сначала помирилась, а затем и вовсе поженилась. В прошлом году камеры зафиксировали их вместе, что является нарушением со стороны Эрнандеса на судебное решение о запрете на приближении к Амелии на 500 метров.

Защита Эрнандеса подала апелляцию на решение суда, суд должен будет ее рассмотреть. В любом случае Эрнандес должен лично прибыть в Мадрид 19 октября, чтобы в течение 10 дней выбрать, в какое пенитенциарное учреждение он будет помещен.