«Байер» представил новую домашнюю форму на сезон-2021/22

Леверкузенский «Байер» на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2021/22.

Новая экипировка «аспириновых» была вдохновлена самым успешным сезоном в истории клуба — это была кампания-2001/02, в которой «Байер» занял второе место в бундеслиге, а также проиграл в финалах Кубка Германии и Лиги чемпионов.

Новая форма выполнена в красном и черном цветах с вертикальными полосами.

Напомним, что 29-летний российский голкипер Андрей Лунев подписал контракт с немецкой командой до конца июня 2023 года.