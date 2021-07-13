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«Байер» представил новую домашнюю форму на сезон-2021/22

19:03
Новая форма «Байера». Фото Twitter
Новая форма «Байера». Фото Twitter
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Леверкузенский «Байер» на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2021/22.

Новая экипировка «аспириновых» была вдохновлена самым успешным сезоном в истории клуба — это была кампания-2001/02, в которой «Байер» занял второе место в бундеслиге, а также проиграл в финалах Кубка Германии и Лиги чемпионов.

Новая форма выполнена в красном и черном цветах с вертикальными полосами.

Напомним, что 29-летний российский голкипер Андрей Лунев подписал контракт с немецкой командой до конца июня 2023 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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