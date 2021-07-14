Нагельсманн рассказал о задачах «Баварии» на сезон
09:45
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о задачах мюнхенского клуба на новый сезон.
«Мы постараемся выиграть десятый титул подряд и добиться максимального успеха в Лиге чемпионов и Кубке Германии. Мы хотим выиграть все титулы, которые можно выиграть», — цитирует Нагельсманна Bild.
33-летний тренер в прошлом сезоне работал с «Лейпцигом». В «Баварии» он заменил Ханса-Дитера Флика, который после Евро-2020 будет тренировать сборную Германии.
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