Нагельсманн рассказал о задачах «Баварии» на сезон

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о задачах мюнхенского клуба на новый сезон.

«Мы постараемся выиграть десятый титул подряд и добиться максимального успеха в Лиге чемпионов и Кубке Германии. Мы хотим выиграть все титулы, которые можно выиграть», — цитирует Нагельсманна Bild.

33-летний тренер в прошлом сезоне работал с «Лейпцигом». В «Баварии» он заменил Ханса-Дитера Флика, который после Евро-2020 будет тренировать сборную Германии.