Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Лунев провел первую тренировку в «Байере»

18:56
Андрей Лунев. Фото ФК «Байер».
Андрей Лунев. Фото ФК «Байер».
Теги:

Вратарь сборной России Андрей Лунев провел первую тренировку в составе леверкузенского «Байера».

Лунев, выступавший ранее за «Зенит», перешел в «Байер» на правах свободного агента 9 июля. 29-летний голкипер подписал с леверкузенским клубом контракт сроком на два сезона.

Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года и стал в составе петербургской команды трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. За сборную России вратарь провел семь матчей и был в расширенном списке национальной команды для участия в Евро-2020.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4359
Все опросы
Что ждет Лунева в «Байере»?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Капризов отказался от сумасшедшего контракта на 72 миллиона долларов. Кирилл идет по пути Панарина и все делает правильно
Почему мать зверски зарезала пятилетнюю дочь в Краснодаре
Решившая познакомить котенка с младенцем кошка растрогала Сеть
Петра Мамонова не смогли вывести из комы
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд