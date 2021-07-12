Лунев провел первую тренировку в «Байере»

Вратарь сборной России Андрей Лунев провел первую тренировку в составе леверкузенского «Байера».

Лунев, выступавший ранее за «Зенит», перешел в «Байер» на правах свободного агента 9 июля. 29-летний голкипер подписал с леверкузенским клубом контракт сроком на два сезона.

Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года и стал в составе петербургской команды трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. За сборную России вратарь провел семь матчей и был в расширенном списке национальной команды для участия в Евро-2020.