«Байер» разгромил «Айнтрахт», Вирц и Бонифас забили и отдали по одной голевой передаче
«Байер» на своем поле обыграл «Айнтрахт» в матче 15-го тура бундеслиги — 3:0.
За команду Хаби Алонсо отличились Виктор Бонифас (14-я минута), Джереми Фримпонг (51-я) и Флориан Вирц (57-я). В активе Вирца и Бонифаса также по одному ассисту.
«Байер» (39 очков) продолжает лидировать в бундеслиге. Команда все еще не потерпела ни одного поражения в текущем розыгрыше турнира. «Айнтрахт» (21) идет восьмым в турнирной таблице.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|15
|12
|3
|0
|42-12
|39
|
2
|Бавария
|13
|10
|2
|1
|44-14
|32
|
3
|РБ Лейпциг
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
4
|Штутгарт
|14
|10
|1
|3
|34-16
|31
|
5
|Боруссия Д
|15
|7
|5
|3
|29-24
|26
|
6
|Фрайбург
|15
|7
|3
|5
|19-23
|24
|
7
|Хоффенхайм
|15
|7
|2
|6
|29-27
|23
|
8
|Айнтрахт Ф
|15
|5
|6
|4
|24-19
|21
|
9
|Вольфсбург
|15
|6
|1
|8
|19-25
|19
|
10
|Аугсбург
|15
|4
|6
|5
|24-28
|18
|
11
|Боруссия М
|15
|4
|5
|6
|30-33
|17
|
12
|Хайденхайм
|15
|5
|2
|8
|22-30
|17
|
13
|Бохум
|15
|3
|7
|5
|18-29
|16
|
14
|Вердер
|15
|4
|3
|8
|22-29
|15
|
15
|Унион Б
|14
|3
|1
|10
|15-31
|10
|
16
|Кельн
|15
|2
|4
|9
|10-26
|10
|
17
|Майнц
|15
|1
|6
|8
|12-27
|9
|
18
|Дармштадт
|15
|2
|3
|10
|17-38
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.12
|22:30
|
Боруссия М – Вердер
|2 : 2
|16.12
|17:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|1 : 1
|16.12
|17:30
|
Бохум – Унион Б
|3 : 0
|16.12
|17:30
|
Дармштадт – Вольфсбург
|0 : 1
|16.12
|17:30
|
Майнц – Хайденхайм
|0 : 1
|16.12
|20:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|3 : 1
|17.12
|17:30
|
Фрайбург – Кельн
|2 : 0
|17.12
|19:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|3 : 0
|17.12
|21:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|7
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|12
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|11
|1
|4
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