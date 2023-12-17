«Байер» разгромил «Айнтрахт», Вирц и Бонифас забили и отдали по одной голевой передаче

«Байер» на своем поле обыграл «Айнтрахт» в матче 15-го тура бундеслиги — 3:0.

За команду Хаби Алонсо отличились Виктор Бонифас (14-я минута), Джереми Фримпонг (51-я) и Флориан Вирц (57-я). В активе Вирца и Бонифаса также по одному ассисту.

«Байер» (39 очков) продолжает лидировать в бундеслиге. Команда все еще не потерпела ни одного поражения в текущем розыгрыше турнира. «Айнтрахт» (21) идет восьмым в турнирной таблице.