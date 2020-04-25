«Бавария» за сутки продала 100 тысяч масок в клубных цветах

«Бавария» за сутки продала 100 защитных тысяч масок в клубных цветах, сообщает sport.ec.

Отмечается, что все средства, заработанные на продаже масок, пойдут на поддержку благотворительных и социальных учреждений, участвующих в борьбе с коронавирусом.

— Этим действием мы хотим показать, что «Бавария» делает все, чтобы быть моделью дисциплины в борьбе с коронавирусом после призыва премьер-министра Маркуса Седера, — заявил председатель совета директоров клуба Карл Хайнц-Румменигге.

Маски были сделаны из шарфов, которые «Бавария» планировала раздать на домашней арене в ответном матче Лиги чемпионов против «Челси» по случаю 120-летия основания клуба. Маски для детей стоят 5,95 евро, а для взрослых — 6,95 евро.