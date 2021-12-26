«Бавария» в январе не будет подписывать новых игроков
«Бавария» не намерена покупать игроков в зимнее трансферное окно, сообщает шеф отдела футбола Sport Bild Кристиан Фальк.
По сведениям источника, мюнхенцы интересуются форвардом «Лидса» Рафиньей, однако не собираются подписывать новых игроков в январе.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера 25-летнего бразильца составит 50 млн евро.В текущем сезоне он провел 16 матчей в премьер-лиге и забил восемь мячей при одной голевой передаче. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 40 млн евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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