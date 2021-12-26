«Манчестер Сити» стал главным конкурентом «Барселоны» в борьбе за Холанна

«Манчестер Сити» стал главным конкурентом «Барселоны» в борьбе за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Сити» готов на все ради трансфера 21-летнего норвежца летом 2021 года, так как не смог договориться с «Тоттенхэмом» о трансфере нападающего Гарри Кейна.

Отмечается, что между клубом и стороной нападающего идут серьезные контакты. При этом англичане не спешат с предложением, потому что хотят понять, какой будет окончательная сумма трансфера.

В нынешнем сезоне Холанн забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Боруссию». Его контракт с немецким клубом истекает 30 июня 2024 года.