«Манчестер Сити» стал главным конкурентом «Барселоны» в борьбе за Холанна
«Манчестер Сити» стал главным конкурентом «Барселоны» в борьбе за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Diario Sport.
По информации источника, «Сити» готов на все ради трансфера 21-летнего норвежца летом 2021 года, так как не смог договориться с «Тоттенхэмом» о трансфере нападающего Гарри Кейна.
Отмечается, что между клубом и стороной нападающего идут серьезные контакты. При этом англичане не спешат с предложением, потому что хотят понять, какой будет окончательная сумма трансфера.
В нынешнем сезоне Холанн забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Боруссию». Его контракт с немецким клубом истекает 30 июня 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/city-torpedear-fichaje-haaland-13028184
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю