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4 сентября, 16:26

«Бавария» следит за ситуацией Гави в «Барселоне»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бавария» претендует на полузащитника «Барселоны» Гави. Немецкий клуб следит за ситуацией 18-летнего хавбека, который до сих пор не подписал новый контракт с испанским клубом, сообщает инсайдер Кристиан Фальк.

Действующий договор игрока сборной Испании с каталонцами рассчитан до лета 2023 года. Уже зимой он будет иметь право открыто вести переговоры с другой командой.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил 18-летнему испанцу новое соглашение на 5 лет. Если он подпишет контракт, то отступные за Гави составят 1 миллиард евро.

В нынешнем сезоне хавбек провел 4 матча в чемпионате Испании.

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