В «Лейпциге» назвали слухами информацию о возможной отставке Тедеско

В пресс-службе «Лейпцига» ответили на вопрос «СЭ» о возможной отставке главного тренера Доменико Тедеско после неудачного старта команды в бундеслиге.

«Увольнение Тедеско после неудачного старта сезона? Как и всегда, мы не комментируем слухи», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее о возможном увольнении бывшего тренера «Спартака» сообщило немецкое издание Fussball Transfers.

«Лейпциг» набрал пять очков в пяти матчах бундеслиги и занимает 11-е место в турнирной таблице.