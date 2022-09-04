В «Лейпциге» назвали слухами информацию о возможной отставке Тедеско
В пресс-службе «Лейпцига» ответили на вопрос «СЭ» о возможной отставке главного тренера Доменико Тедеско после неудачного старта команды в бундеслиге.
«Увольнение Тедеско после неудачного старта сезона? Как и всегда, мы не комментируем слухи», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.
Ранее о возможном увольнении бывшего тренера «Спартака» сообщило немецкое издание Fussball Transfers.
«Лейпциг» набрал пять очков в пяти матчах бундеслиги и занимает 11-е место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|
2
|Фрайбург
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
3
|Бавария
|5
|3
|2
|0
|17-3
|11
|
4
|Унион Б
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|
5
|Майнц
|5
|3
|1
|1
|5-5
|10
|
6
|Кельн
|5
|2
|3
|0
|10-6
|9
|
7
|Хоффенхайм
|5
|3
|0
|2
|8-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|5
|2
|2
|1
|11-11
|8
|
9
|Боруссия М
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Вердер
|5
|2
|2
|1
|12-10
|8
|
11
|РБ Лейпциг
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
12
|Герта
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|
13
|Штутгарт
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|
14
|Аугсбург
|5
|1
|0
|4
|3-10
|3
|
15
|Шальке
|5
|0
|3
|2
|5-12
|3
|
16
|Байер
|5
|1
|0
|4
|6-9
|3
|
17
|Вольфсбург
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|
18
|Бохум
|5
|0
|0
|5
|3-15
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.09
|21:30
|
Вердер – Аугсбург
|- : -
|10.09
|16:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|10.09
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|10.09
|16:30
|
Герта – Байер
|- : -
|10.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Майнц
|- : -
|10.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия Д
|- : -
|10.09
|19:30
|
Шальке – Бохум
|- : -
|11.09
|16:30
|
Кельн – Унион Б
|- : -
|11.09
|18:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|5
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|5
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|4
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|4
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Теосон Жордан Сьебатше
Унион Б
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|3
|1
|1
|
|
Лука Пфайффер
Штутгарт
|3
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|3
|1
|0
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