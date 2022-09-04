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4 сентября, 16:10

В «Лейпциге» назвали слухами информацию о возможной отставке Тедеско

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Доменико Тедеско.
Фото Reuters

В пресс-службе «Лейпцига» ответили на вопрос «СЭ» о возможной отставке главного тренера Доменико Тедеско после неудачного старта команды в бундеслиге.

«Увольнение Тедеско после неудачного старта сезона? Как и всегда, мы не комментируем слухи», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее о возможном увольнении бывшего тренера «Спартака» сообщило немецкое издание Fussball Transfers.

«Лейпциг» набрал пять очков в пяти матчах бундеслиги и занимает 11-е место в турнирной таблице.

ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
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Источник: «Лейпциг» может уволить Тедеско из-за неудачного начала сезона

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 Унион Б 5 3 2 0 12-4 11
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 Майнц 5 3 1 1 5-5 10
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 Кельн 5 2 3 0 10-6 9
7
 Хоффенхайм 5 3 0 2 8-6 9
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 Боруссия М 5 2 2 1 7-5 8
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