«Боруссия» из Дортмунда не смогла обыграть «Кельн», Холанн сделал дубль
«Боруссия» из Дортмунда потеряла очки в матче 26-го тура чемпионата Германии против «Кельна». Встреча закончилась со счетом 2:2.
Нападающий дортмундской команды Эрлин Холанн сделал дубль в матче.
20-летний норвежец забил 21 мяч в 21 матче нынешнего сезона бундеслиги.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
26-й тур
«Кельн» — «Боруссия Д» — 2:2 (1:1)
Голы: Холанн, 3 (0:1). Дуда, 35 — с пенальти (1:1). Якобс, 65 (2:1). Холанн, 90 (2:2).
«Кельн»: Хорн, Хектор (Шмиц, 82), Мере, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ (Реджбецай, 82), Каттербах, Дрекслер, Дуда (Озджан, 90+2), Скири, Вольф (Тильманн, 87).
«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Шульц, Менье (Кнауфф, 80), Эмре Джан, Азар, Брандт (Мукоко, 46), Дахуд (Аканджи, 88), Рейна (Рейниер, 66), Беллингем, Холанн.
Предупреждения: Беллингем, 34. Якобс, 90+2.
Судья: Зиберт (Германия).
20 марта. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
«Вердер» — «Вольфсбург» — 1:2 (1:2)
Голы: Саджент, 8 — в свои ворота (0:1). Вегхорст, 42 (0:2). Мевальд, 45 (1:2).
«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Гебре Селассие, Велькович (Агу, 88), Аугустинссон, Фридль, Эггештайн, Мевальд (Зельке, 82), Шмид (Биттенкурт, 60), Рашица (Осако, 82), Саджент (Фюллкруг, 60).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Мбабу, Лакруа, Мехмеди (Гилавоги, 86), Арнольд, Герхардт, Шлагер (Филипп, 90+5), Брекало (Жуан Виктор, 75), Баку, Вегхорст.
Предупреждения: Саджент, 57. Шлагер, 81. Фюллкруг, 90+1. Биттенкурт, 90+3.
Судья: Шредер (Германия).
20 марта. Бремен. Стадион «Везерштадион».
«Айнтрахт Ф» — «Унион Б» — 5:2 (4:2)
Голы: Андре Силва, 2 (1:0). Крузе, 7 (1:1). Андрих, 35 — в свои ворота (2:1). Костич, 39 (3:1). Андре Силва, 41 (4:1). Крузе, 45+3 (4:2). Чэндлер, 90+2 (5:2).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Н`Дика, Ильзанкер, Роде, Костич, Соу, Баркок (Чэндлер, 77), Камада (А.Хрустич, 90+1), Йович (Цубер, 77), Андре Силва (Ахе, 77).
«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Рюерсон (Бюльтер, 83), Андрих, Премель (Грисбек, 71), Крузе, Похьянпало (Эндо, 61), Ингвартсен (Тойхерт, 61).
Предупреждения: Хасебе, 72. Тойхерт, 86. Андрих, 89.
Судья: Шмидт (Германия).
20 марта. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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