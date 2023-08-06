Советник Мане заявил, что Сане перед дракой оскорбил сенегальца на расистской почве
Бакари Сиссе, советник новичка «Аль-Насра» Садио Мане, высказался о конфликте игрока с бывшим партнером по «Баварии» Лероем Сане.
«Все, кто знаком с европейским футболом, знают, что Леруа Сане — очень высокомерный мальчик. В то время как Садио Мане никогда не создавал проблем там, где он играл. Лерой перешел грань. Через 30 минут после инцидента Сане отправил Садио сообщение с извинениями. Он понял, что облажался», — сказал Сиссе RMC Sport.
Кроме того, Сиссе подтвердил слухи о том, что оскорбления Сане в адрес Мане носили расистский характер.
«Вот почему я говорю вам, что со стороны «Баварии» это неблагодарность. Это более чем безумие. Лерой Сане начал отрицать свои слова, а «Бавария» наказала Садио на один матч. Если цвет кожи Садио Мане беспокоил Лероя Сане, то он также беспокоил руководство мюнхенской «Баварии», — добавил Сиссе.
В апреле этого года стало известно, что между игроками произошел конфликт после матча против «Манчестер Сити» (0:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов-2022/23. Сообщалось, что Мане ударил одноклубника в лицо. Сенегалец был оштрафован и отстранен на короткий срок.
В летнее трансферное окно Мане перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
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|И
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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3
|РБ Лейпциг
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4
|Унион Б
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5
|Фрайбург
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|0-0
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6
|Байер
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7
|Айнтрахт Ф
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|0-0
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8
|Вольфсбург
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|0-0
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9
|Майнц
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|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0-0
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11
|Кельн
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
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|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
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Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
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Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -