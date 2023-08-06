Советник Мане заявил, что Сане перед дракой оскорбил сенегальца на расистской почве

Бакари Сиссе, советник новичка «Аль-Насра» Садио Мане, высказался о конфликте игрока с бывшим партнером по «Баварии» Лероем Сане.

«Все, кто знаком с европейским футболом, знают, что Леруа Сане — очень высокомерный мальчик. В то время как Садио Мане никогда не создавал проблем там, где он играл. Лерой перешел грань. Через 30 минут после инцидента Сане отправил Садио сообщение с извинениями. Он понял, что облажался», — сказал Сиссе RMC Sport.

Кроме того, Сиссе подтвердил слухи о том, что оскорбления Сане в адрес Мане носили расистский характер.

«Вот почему я говорю вам, что со стороны «Баварии» это неблагодарность. Это более чем безумие. Лерой Сане начал отрицать свои слова, а «Бавария» наказала Садио на один матч. Если цвет кожи Садио Мане беспокоил Лероя Сане, то он также беспокоил руководство мюнхенской «Баварии», — добавил Сиссе.

В апреле этого года стало известно, что между игроками произошел конфликт после матча против «Манчестер Сити» (0:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов-2022/23. Сообщалось, что Мане ударил одноклубника в лицо. Сенегалец был оштрафован и отстранен на короткий срок.

В летнее трансферное окно Мане перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.