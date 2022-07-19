«Бавария» сделает новое предложение по трансферу Лаймера

«Бавария» уверена в приобретении полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера. Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн давит на руководство, чтобы поскорее заполучить футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сам Лаймер уже согласовал с «Баварией» условия личного контракта. «Бавария» в ближайшее время сделает новое предложение по трансферу 25-летнего футболиста сборной Австрии.

В минувшем сезоне Лаймер провел 41 матч за «Лейпциг», в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.