«Унион» купил полузащитника «Сампдории» Торсби
«Унион» объявил о покупке полузащитника «Сампдории» Мортена Торсби.
Клуб из Берлина не уточнил срок контракта с 26-летним норвежцем. По данным портала Transefrmarkt.com, трансфер обошелся «Униону» в 3 миллиона евро.
Торсби выступал за «Сампдорию» с июля 2019 года. В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за итальянскую команду.
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|Боруссия Д
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|0
|0-0
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3
|Байер
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|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Унион Б
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|0
|0-0
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6
|Фрайбург
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|0
|0
|0-0
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7
|Кельн
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|0
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|0-0
|0
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8
|Майнц
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
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|0-0
|0
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18
|Вердер
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|0
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34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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