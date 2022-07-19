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Сегодня, 15:01

«Унион» купил полузащитника «Сампдории» Торсби

Иван Торопцев
Корреспондент
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Мортен Торсби.
Фото ФК «Унион»

«Унион» объявил о покупке полузащитника «Сампдории» Мортена Торсби.

Клуб из Берлина не уточнил срок контракта с 26-летним норвежцем. По данным портала Transefrmarkt.com, трансфер обошелся «Униону» в 3 миллиона евро.

Торсби выступал за «Сампдорию» с июля 2019 года. В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за итальянскую команду.

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ФК Сампдория
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