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Сегодня, 19:02

В «Баварии» подтвердили предстоящий трансфер защитника де Лигта

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» подтвердил предстоящий трансфер защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

«Мы ждем согласования последних деталей, у нас есть договоренность с нашими коллегами из Турина.

Последние контракты еще дорабатываются, мы ждем последних подписей. Когда все будет готово, мы официально объявим о трансфере», — приводит слова Салихамиджича Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что покупка де Лигта обойдется «Баварии» в 70 миллионов евро без учета бонусов. Контракт с игроком будет рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне де Лигт забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Ювентус
Хасан Салихамиджич
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