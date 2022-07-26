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Сегодня, 16:28

«Бавария» приостановила переговоры по трансферу Лаймера

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер этим летом может не перейти в «Баварию», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Команда Юлиана Нагельсманна заморозила переговоры по трансферу 25-летнего австрийца.

«Быки» требуют за хавбека около 30 миллионов евро, которые не готов платить мюнхенский клуб.

В минувшем сезоне Лаймер провел 41 матч за «Лейпциг», в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Конрад Лаймер
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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