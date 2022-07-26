«Бавария» объявила о подписании 17-летнего нападающего «Ренна» Теля

«Бавария» объявила о подписании контракта с нападающим «Ренна» Матисом Телем.

Сообщалось, что мюнхенцы заплатят за 17-летнего француза 28,5 миллиона евро.

Контракт Теля с «Ренном» действовал до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.

Матис Тель — игрок «Баварии». ФК «Бавария»

В прошлом сезоне Тель провел 8 матчей за «Ренн» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.