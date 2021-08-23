«Бавария» предложила за Забитцера 10 миллионов евро
16:42
«Бавария» продолжает переговоры по возможной покупке полузащитника «Лейпцига» Марселя Забитцера, сообщает Kicker.
Сам Забитцер хочет перейти в «Баварию» и уже согласовал контракт, однако «Лейпциг» требует за него больше 10 миллионов евро, которые предлагает «Бавария». Ожидается, что сделка все же будет закрыта до конца августа.
Ранее сообщалось, что 27-летний Забитцер отказался продлевать действующий с «Лейпцигом» контракт, рассчитанный до июня 2022 года.
В сезоне-2020/21 Забитцер провел 39 матчей за «Лейпциг», на его счету 9 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 27-летнего австрийца в 42 миллиона евро.
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