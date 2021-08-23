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Румменигге: «Мне немного жаль Сане»

13:25
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Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о реакции фанатов на форварда команды Лероя Сане.

В матче 2-го тура бундеслиги между «Баварией» и «Кельном» (3:2) футболист был заменен в перерыве. Болельщики встретили это решение аплодисментами.

«Мне не понравилось это. Мне его немного жаль. Он всегда пытается, но ему не хватает уверенности в себе. В прошлом сезоне он плохо играл в чемпионате, это, конечно, не помогает.

Его случай сравним с ситуацией Арьена Роббена после того, как голландец не смог забить пенальти в финале Лиги чемпионов 2012 года. Тогда он хотел уйти от нас, но мы его удержали. Через гол он забил победный гол в финале Лиги чемпионов против «Боруссии», — сказал Румменигге в эфире Image live.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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