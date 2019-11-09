«Бавария» отказалась от кандидатуры Аллегри

«Бавария» отказалась от идеи приглашения в клуб тренера Массимилиано Аллегри. Руководство мюнхенского клуба считает, что итальянский специалист не сможет добиться успеха с командой на европейской арене, утверждает Bild.

Напомним, «Бавария» уволили с должности главного тренера Нико Ковача после поражение команды в бундеслиге от франкфуртского «Айнтрахта» (1:5). «Бавария» сейчас выбирает между Жозе Моуринью и нынешним тренером «Аякса» Эриком тен Хагом.

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