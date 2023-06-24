«Бавария» общается с Кейном по поводу возможного трансфера

«Бавария» сохраняет интерес к подписанию нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

По данным Bild, мюнхенцы ранее отказались рассматривать вариант с приобретением 29-летнего игрока. Однако сейчас ситуация изменилась, и возможный трансфер актуален как никогда. Немецкий клуб уже контактирует с Кейном.

?Ранее информировалось, что «МЮ» готов заплатить за переход игрока около 92 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.