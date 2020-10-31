«Бавария» на выезде одолела «Кельн», «Боруссия» из Дортмунда переиграла «Арминию»

В матче 6-го тура чемпионата Германии «Бавария» играла на выезде с «Кельном». Мюнхенцы взяли верх со счетом 2:1.

Еще в одном матче тура «Боруссия» из Дортмунда также на выезде была сильнее «Арминии» — 2:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

6-й тур

«Арминия» — «Боруссия Д» — 0:2 (0:0)

Голы: Хуммельс, 53 (0:1). Хуммельс, 71 (0:2).

«Арминия»: Ортега, ван дер Хорн (Ябо, 83), Бруннер (Берендт, 65), Нильссон, Пипер, Лукокви, Хартель, Притль, Клос, Шипплок (Эдмундссон, 65), Доан (Кордова, 65).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс (Пищек, 86), Менье, Пасслак, Аканджи, Ройс (Рафаэл Геррейру, 75), Дилэйни (Витсель, 82), Азар (Рейниер, 82), Брандт, Санчо (Рейна, 75), Беллингем.

Предупреждения: Бруннер, 26. Дилэйни, 63.

Судья: Данкерт (Германия).

31 октября. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».

«Аугсбург» — «Майнц» — 3:1 (1:0)

Голы: Варгас, 40 (1:0). Онисиво, 64 (1:1). Хан, 80 (2:1). Хан, 90+1 (3:1).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер (Гумны, 60), Удуокхай, Йагу Амарал, Калиджури, Штробль, Грегорич (Финнбогасон, 75), Хан, Груэсо, Варгас (Саренрен-Базе, 79).

«Майнц»: Центнер, Брозински, Ниакате, Сен Жюст, Килиан, Латца (Штегер, 83), Куэйсон (Фернандес, 83), Озтунали (Чи Дон Вон, 83), Кунде (Буркардт, 83), Боэтиус, Матета (Онисиво, 58).

Предупреждения: Варгас, 49. Штробль, 58. Йагу Амарал, 66. Сен Жюст, 84. Саренрен-Базе, 85. Хан, 90+2.

Судья: Фриц (Германия).

31 октября. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«Кельн» — «Бавария» — 1:2 (0:2)

Голы: Мюллер, 13 — с пенальти (0:1). Гнабри, 45+1 (0:2). Дрекслер, 82 (1:2).

«Кельн»: Т.Хорн, Кцихос, Я.Хорн (Каттербах, 59), Якобс, Борнау, Дуда, Скири (Дрекслер, 59), Озджан, Вольф, Андерссон (Арокодаре, 79), Лимниос (Тильманн, 59).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Зюле, Сарр, Павар, Киммих, Хави Мартинес (Алаба, 79), Мюллер, Гнабри (Рока, 90+4), Шупо-Мотинг (Дуглас Коста, 63), Сане (Зиркзе, 63).

Предупреждения: Шупо-Мотинг, 10. Павар, 23. Вольф, 89.

Судья: Вилленборг (Германия).

31 октября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

«Айнтрахт Ф» — «Вердер» — 1:1 (0:0)

Голы: Саджент, 51 (0:1). Андре Силва, 65 (1:1).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Туре (Баркок, 60), Ильзанкер (Кор, 46), Роде, Цубер (Юнес, 60), Камада, Дост, Андре Силва.

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гросс (Мевальд, 83), Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Биттенкурт (Емер Топрак, 70), Эггештайн, Мбом (Осако, 70), Саджент, Чонг (Рашица, 62).

Предупреждения: Ильзанкер, 4. Мбом, 45+1. Саджент, 55. Осако, 90+2.

Судья: Брих (Германия).

31 октября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».