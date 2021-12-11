«Бавария» одержала волевую победу в матче с «Майнцем»
«Бавария» обыграла «Майнц» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Германии.
На 22-й минуте отличился Карим Онисиво, который вывел гостей вперед. Сравнял результат на 53-й минуте Кингсли Коман. Победный мяч на 74-й минуте провел Джамал Мусиала.
«Бавария» набрала 37 очков и занимает первое место. У «Майнца» 21 очко и восьмая позиция.
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