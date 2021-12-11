Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Бавария» одержала волевую победу в матче с «Майнцем»

19:26
Теги:

«Бавария» обыграла «Майнц» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Германии.

На 22-й минуте отличился Карим Онисиво, который вывел гостей вперед. Сравнял результат на 53-й минуте Кингсли Коман. Победный мяч на 74-й минуте провел Джамал Мусиала.

«Бавария» набрала 37 очков и занимает первое место. У «Майнца» 21 очко и восьмая позиция.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
11 дек, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:1
Майнц
Голы
Онисиво, 22 (0:1), Коман, 53 (1:1), Мусиала, 74 (2:1)
Бавария
Нойер Упамекано Павар Дэйвис Эрнандез (Зюле, 65 ) Толиссо (Рока, 65 ) Мусиала (Ньянзу, 82 ) Левандовски Сане (Гнабри, 65 ) Коман Мюллер
Майнц
Центнер Мартин Белль Ниакате Видмер Хак Штах (Штегер, 82) Ли Джэ Сон (Боэтиус, 64) Баррейро (Тауэр, 82) Онисиво (Небель, 75) Буркардт (Ингвартсен, 64)
Предупреждения
Мусиала 27, Сане 36, Эрнандез 56  -  Штах 59, Хак 89, Штегер 90
Судьи
Кортус

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Выиграла марафон, пробежав всего 1,5 километра. История великого жульничества
Госдеп США запустил в Греции проект по борьбе с «российской дезинформацией»
0