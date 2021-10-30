«Бавария» интересуется форвардом «Нанта» Муани
«Бавария» интересуется нападающим «Нанта» Рэндалом Коло Муани, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, мюнхенцы следят за 22-летним французом и готовы начать переговоры по трансферу. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Тоттенхэм», франкфуртский «Айнтрахт» и менхенгладбахская «Боруссия».
В сезоне-2021/22 Муани провел 10 матчей за «Нант», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 10 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.
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Дополнительная информация:
https://www.footmercato.net/a5945404736978794610-fc-nantes-kolo-muani-fait-saliver-le-bayern-monchengladbach-et-tottenham
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