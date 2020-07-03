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«Бавария» хочет 35 миллионов евро за Тиагу Алькантару, «Ливерпуль» пытается сбить цену

08:45

Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает Sport.es.

По информации источника, 29-летний испанец практически согласовал условия личного контракта с английским клубом. Сообщается, что единственное препятствие сделки — сумма, которую «Бавария» требует за игрока. Мюнхенцы хотят получить 35 миллионов евро за футболиста, «Ливерпуль» намерен сбить цену или договориться о платеже в несколько траншей.

В сезоне-2019/20 полузащитник провел за «Баварию» 35 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 48 миллионов евро.

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