«Бавария» готова предложить Алабе 15 миллионов евро в год

«Бавария» предлагает новый контракт защитнику команды Давиду Алабе, сообщает Bild.

По данным источника, клуб готов предложить австрийцу новый контракт с зарплатой в 15 миллионов евро за сезон. В таком случае он войдет в число самых высокооплачиваемых игроков команды наряду с Мануэлем Нойером, Робертом Левандовски и Томасом Мюллером. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

27-летний Давид Алаба в текущем сезоне провел 30 матчей за «Баварию» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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