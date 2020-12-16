«Бавария» готова побороться с клубами АПЛ за Упамекано

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано может продолжить карьеру в «Баварии». Однако, по информации Bild, мюнхенский клуб ввиду пандемии коронавируса не намерен тратить большую сумму.

Ранее стало известно, что 22-летний француз намерен покинуть клуб летом 2021 года. На игрока претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В контракте Упамекано прописан пункт об отступных в размере 40 миллионов евро. Действующее соглашение француза с «Лейпцигом» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В этом сезоне Упамекано принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол.