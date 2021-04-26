Юлиан Нагельсманн станет главным тренером «Баварии» в следующем сезоне, утверждает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в своем Twitter. По информации источника, 33-летний специалист сменит на посту наставника мюнхенцев Ханс-Дитер Флика.

«Бавария» договорилась о контракте с Нагельсманном. Ранее в немецких СМИ сообщалось, что «Лейпциг» планирует получить 30 миллионов евро за тренера.

17 апреля Флик сообщил руководству «Баварии», что покинет клуб летом.

Нагельсманн возглавляет «Лейпциг» с 2019 года. В текущем сезоне его команда занимает второе место с 64 очками в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария» — 71 балл и первая строчка.