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«Бавария» договорилась о контракте с Нагельсманном

14:53
Юлиан Нагельсманн. Фото Reuters
Юлиан Нагельсманн. Фото Reuters
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Юлиан Нагельсманн станет главным тренером «Баварии» в следующем сезоне, утверждает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в своем Twitter. По информации источника, 33-летний специалист сменит на посту наставника мюнхенцев Ханс-Дитер Флика.

«Бавария» договорилась о контракте с Нагельсманном. Ранее в немецких СМИ сообщалось, что «Лейпциг» планирует получить 30 миллионов евро за тренера.

17 апреля Флик сообщил руководству «Баварии», что покинет клуб летом.

Нагельсманн возглавляет «Лейпциг» с 2019 года. В текущем сезоне его команда занимает второе место с 64 очками в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария» — 71 балл и первая строчка.

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