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«Аугсбург» сменил главного тренера

16:01
Маркус Вайнцирль (справа). Фото ФК «Аугсбург».
Маркус Вайнцирль (справа). Фото ФК «Аугсбург».
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«Аугсбург» уволил главного тренера Хайко Херрлиха. Его место займет Маркус Вайнцирль, сообщает сайт клуба 26 апреля.

Вайнцирль ранее уже руководил «Аугсбургом» с 2012 по 2016 год и выводил команду в Лигу Европы. 46-летний специалист заключил с клубом контракт до 30 июня 2022 года.

За три тура до окончания чемпионата «Аугсбург» идет 13-м месте, на 4 очка опережая идущий в зоне переходных матчей «Кельн».

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