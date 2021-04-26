«Аугсбург» сменил главного тренера
16:01
«Аугсбург» уволил главного тренера Хайко Херрлиха. Его место займет Маркус Вайнцирль, сообщает сайт клуба 26 апреля.
Вайнцирль ранее уже руководил «Аугсбургом» с 2012 по 2016 год и выводил команду в Лигу Европы. 46-летний специалист заключил с клубом контракт до 30 июня 2022 года.
За три тура до окончания чемпионата «Аугсбург» идет 13-м месте, на 4 очка опережая идущий в зоне переходных матчей «Кельн».
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