«Бавария» обыграла «Байер» и оторвалась от «Лейпцига» на 10 очков

«Бавария» выиграла у «Байера» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Германии.

Голами в составе победителей отметились Эрик Шупо-Мотинг и Йозуа Киммих. «Бавария» набрала 71 очков и занимает первое место. Отрыв от «Лейпцига» — 10 очков.

В параллельном матче «Айнтрахт» обыграл «Аугсбург» со счетом 2:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

30-й тур

«Бавария» — «Байер» — 2:0 (2:0)

Голы: Шупо-Мотинг, 7 (1:0). Киммих, 13 (2:0).

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Куасси, 63), Алаба, Эрнандез, Павар (Сарр, 81), Киммих, Мюллер (Горецка, 64), Коман (Сане, 63), Дэйвис, Мусиала (Скотт, 81), Шупо-Мотинг.

«Байер»: Храдецки, Бендер (Амири, 70), Та, Синкгравен (Венделл, 83), Тапсоба, Фримпонг (Беллараби, 46), Арангис (Демирбай, 60), Паласиос, Шик, Бэйли, Диаби (Вирц, 46).

Судья: Винкманн (Германия).

20 апреля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

«Айнтрахт Ф» — «Аугсбург» — 2:0 (1:0)

Голы: Хинтереггер, 37 (1:0). Андре Силва, 58 (2:0).

Нереализованный пенальти: Финнбогасон, 73 (мимо)

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер (Хасебе, 46), Чэндлер (Дурм, 88), Н`Дика, Тута, Роде, Костич, Соу (Ильзанкер, 79), Камада (Баркок, 83), Йович (Юнес, 79), Андре Силва.

«Аугсбург»: Гикевич, Сухи, Оксфорд, Педерсен, Удуокхай, Гумны, Моравек (Штробль, 64), Груэсо, Бенеш (Варгас, 81), Рихтер (Йенсен, 65), Нидерлехнер (Финнбогасон, 65).

Предупреждения: Хинтереггер, 31. Удуокхай, 46. Йович, 50. Роде, 84.

Судья: Шредер (Германия).

20 апреля. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Дойче Банк Парк».