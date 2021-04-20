«Бавария» обыграла «Байер» и оторвалась от «Лейпцига» на 10 очков
«Бавария» выиграла у «Байера» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Германии.
Голами в составе победителей отметились Эрик Шупо-Мотинг и Йозуа Киммих. «Бавария» набрала 71 очков и занимает первое место. Отрыв от «Лейпцига» — 10 очков.
В параллельном матче «Айнтрахт» обыграл «Аугсбург» со счетом 2:0.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
30-й тур
«Бавария» — «Байер» — 2:0 (2:0)
Голы: Шупо-Мотинг, 7 (1:0). Киммих, 13 (2:0).
«Бавария»: Нойер, Боатенг (Куасси, 63), Алаба, Эрнандез, Павар (Сарр, 81), Киммих, Мюллер (Горецка, 64), Коман (Сане, 63), Дэйвис, Мусиала (Скотт, 81), Шупо-Мотинг.
«Байер»: Храдецки, Бендер (Амири, 70), Та, Синкгравен (Венделл, 83), Тапсоба, Фримпонг (Беллараби, 46), Арангис (Демирбай, 60), Паласиос, Шик, Бэйли, Диаби (Вирц, 46).
Судья: Винкманн (Германия).
20 апреля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
«Айнтрахт Ф» — «Аугсбург» — 2:0 (1:0)
Голы: Хинтереггер, 37 (1:0). Андре Силва, 58 (2:0).
Нереализованный пенальти: Финнбогасон, 73 (мимо)
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер (Хасебе, 46), Чэндлер (Дурм, 88), Н`Дика, Тута, Роде, Костич, Соу (Ильзанкер, 79), Камада (Баркок, 83), Йович (Юнес, 79), Андре Силва.
«Аугсбург»: Гикевич, Сухи, Оксфорд, Педерсен, Удуокхай, Гумны, Моравек (Штробль, 64), Груэсо, Бенеш (Варгас, 81), Рихтер (Йенсен, 65), Нидерлехнер (Финнбогасон, 65).
Предупреждения: Хинтереггер, 31. Удуокхай, 46. Йович, 50. Роде, 84.
Судья: Шредер (Германия).
20 апреля. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Дойче Банк Парк».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю