«Лейпциг» в гостях проиграл «Кельну»

«Кельн» обыграл «Лейпциг» (2:1) в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии.

Главным героем встречи стал защитник хозяев Йонас Хектор, который оформил дубль. Единственный гол у гостей забил Амаду Айдара.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

30-й тур

«Кельн» — «РБ Лейпциг» — 2:1 (0:0)

Голы: Хектор, 46 (1:0). Айдара, 59 (1:1). Хектор, 60 (2:1).

«Кельн»: Т.Хорн, Хектор (Майер, 90+2), Кцихос, Я.Хорн, Эхизибуэ (Шмиц, 75), Борнау, Дрекслер (Озджан, 90+2), Дуда, Скири, Вольф (Кайнц, 66), Реджбецай.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг (Клайверт, 66), Клостерманн, Упамекано, Мукьеле (Хван Хи Чхан, 77), Кампль, Форсберг (Анхелиньо, 61), Нкунку, Айдара, Адамс (Ольмо, 61), Серлот.

Предупреждения: Эхизибуэ, 23. Упамекано, 55. Кампль, 83. Кцихос, 90+5. Айдара, 90+5.

Судья: Вилленборг (Германия).

20 апреля. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».