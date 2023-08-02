Переговоры по трансферу полузащитника «Интера» Гозенса в «Вольфсбург» сорвались
«Вольфсбург» не смог подписать полузащитника «Интера» Робина Гозенса, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, переговоры между сторонами по 29-летнему немцу завершились неудачей.
Ранее сообщалось, что «Вольфсбург» хотел арендовать футболиста до конца сезона-2023/24 с опцией обязательного выкупа.
В сезоне-2022/23 Гозенс забил 4 гола в 49 матчах за «Интер» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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15
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|18.08
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|19.08
|16:30
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Аугсбург – Боруссия М
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|19.08
|16:30
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Байер – РБ Лейпциг
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|19.08
|16:30
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
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Боруссия Д – Кельн
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