Переговоры по трансферу полузащитника «Интера» Гозенса в «Вольфсбург» сорвались

«Вольфсбург» не смог подписать полузащитника «Интера» Робина Гозенса, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, переговоры между сторонами по 29-летнему немцу завершились неудачей.

Ранее сообщалось, что «Вольфсбург» хотел арендовать футболиста до конца сезона-2023/24 с опцией обязательного выкупа.

В сезоне-2022/23 Гозенс забил 4 гола в 49 матчах за «Интер» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.